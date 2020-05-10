В «Л-ДНР» статистика по коронавирусу занижена в 2,5 раза, – Минреинтеграции

В «ЛНР» и «ДНР» статистика по распространению COVID-19 занижена минимум в 2,5 раза. Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

В «республиках» местные «администрации» не способны эффективно противодействовать эпидемии COVID-19, что создает угрозу для гражданского населения.

Так, в апреле в «Л-ДНР» отмечались следующие тенденции :

скрывались сведения о реальном положении дел (в частности, медикам запрещено распространять информацию, проходит изъятие медицинской документации);

занижалась статистика (по имеющимся оценкам – минимум в 2-2,5 раза) по коронавирусу, для этого лицам с признаками заболевания COVID-19 ставили диагнозы ОРВИ, пневмония, сердечная недостаточность;

длительное время отрицали летальные случаи (до 22 апреля в «ДНР», до 30 апреля – в «ЛНР»);

невозможность установить реальную ситуацию из-за нехватки тестов;

нехватка медицинского персонала (при высоком уровне заболеваемости медиков, что привело к закрытию на карантин ряда медицинских учреждений), медицинских препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфекторов;

проведение массовых мероприятий с участием гражданского населения;

отсутствие контроля над завозом вируса с территории РФ, в подавляющем большинстве случаев – из или через Москву.

По имеющейся у Минреинтеграции информации, 5 апреля в Донецке с установленным диагнозом COVID-19 был госпитализирован сотрудник ФСБ РФ, который недавно прибыл из России.

В «ЛНР» 21 апреля в Первомайске умер пожилой мужчина, инфицированный коронавирусом. 23 апреля в Первомайске умер врач-отоларинголог местной больницы. По состоянию на 30 апреля в городе было признано 49 случаев коронавируса, при этом всего по «республике» на тот момент были признаны 129 случаев.

«В то же время информацию о смерти врача скрывали почти две недели и обнародовали только 5 мая. Что способствовало распространению панических настроений среди местных жителей, которые знали о нескольких смертей и понимали, что местные "руководители" вводят в заблуждение, скрывая масштабы эпидемии», – отмечают в министерстве.

В «ЛНР» статистику по коронавирусу озвучивают не ежедневно, и рост зчисла заразившихся «скачкообразный». Так, 24 апреля в «ЛНР» сообщили о 70 больных коронавирусом, то 30 апреля было признано уже 129 случаев инфекции. Последние данные, когда было признано 162 случая заболевания, оглашались в «ЛНР» три дня назад – 5 мая. «Это связано с критическим дефицитом тестов, которые распределены среди лечебных учреждений по 5 штук под строгую отчетность и зарезервированы для нужд представителей оккупационных органов и военных контингентов», – считают в министерстве.

При этом существуют признаки выхода эпидемии из-под контроля и усиление ее негативного влияния на общее состояние системы здравоохранения. Так, в результате заболевания медиков из-за отсутствия средств индивидуальной защиты 27 апреля на карантин закрыли 4-ю подстанцию скорой медицинской помощи в Луганске, которая обслуживала Каменобродский и Ленинский районы (проживает 112 тыс. чел., около 30% населения Луганска). Закрытие учреждения увеличило время прибытия бригад «скорой помощи» на вызов (уже составляет более часа).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 мая в Украине коронавирусом заболели 15 232 человека (3 060 – выздоровели, 391 пациент скончался). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 100 случаев COVID-19 (20 человек выздоровели, скончались 3 пациента), Луганской области – 42 случая (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлен 181 случай COVID-19 (27 человек выздоровели, 5 пациентов скончались). В «ЛНР» (на 8 мая) – 232 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).