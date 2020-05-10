Азовское море: Браконьеры наловили 45 кило бычков

Во время несения службы на побережье Азовского пограничники обнаружили трех браконьеров, которые незаконно выловили 45 кг бычка. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Отмечается, что мужчины причалили к берегу вне официального пункта базирования на двух лодках. «Мужчины вернулись из моря с промысла с уловом бычка, который был добыт с помощью запрещенных орудий лова, а именно подъемных ловушек в количестве 56 штук. Общий вес рыбы – 45 кг. Предварительная сумма ущерба государству – более 50 тыс. грн», – говорится в сообщении.

При этом у данных мужчин имелись разрешения на вылов рыбы других видов.

В отношении граждан составлен протокол по ст. 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях (выход и причаливания вне объекта базирования). В их действиях усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом), сообщение об этом направлено в Национальной полиции.

Выловленная рыба и запрещение орудия лова изъяты сотрудниками Нацполиции.