Но станция может остановиться: В Мариуполе из мусора получают электроэнергию (Видео)

Украина может остаться без инвесторов. Компании и отдельные предприниматели не могут строить электростанции себе в убыток. А иначе не получится, потому что украинские чиновники решили изменить правила. Хотят получать чуть ли не даром киловатты от «зеленых» электростанций, передает телеканал «Украина».

В Мариуполе мусор в киловатты превращает специальная станция – биогазовая. Еще несколько лет назад на полигоне хранения ТБО были постоянно пожары. Занимался метан и парниковый газ, которые собираются в сугробах гнилого мусора.

«Пробурили тело полигона скважинами, и от каждой скважины мы отвели газопровод в газосборный пункт», – поясняет инженер компании «ТИС-ЭКО» Валерий Замикула.

Вонь и дым с окраины ранее доходила до города. Электростанция же помогла решить для Мариуполя и эту проблему. «Свалочные газы биогазы не выходят на поверхность, не происходит возгорания свалочного полигона, это раз. А это опасно еще тем, что одновременно с газом горит еще и остаток пластика, древесины, резины», – поясняет Замикула.

Биогазовая станция на свалке работает с прошлой осени. Запустили ее украинские инвесторы за 2 млн евро. Выгоду из хлама имеют не только предприниматели, но и сам город.

«Это новые рабочие места, их порядка шести. И основное – в городской бюджет будут поступать 10% от прибыли, которую в дальнейшем получит компания», – прокомментировал Игорь Бабек, директор Департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Мариупольского городского совета

А в Винницкой области эта же компания построила солнечную станцию. Панели впитывают солнечную энергию, преобразовывают ее в электрическую, которая идет на инвертор, а из инвертора уже выходит постоянный ток. Вся энергия отсюда сразу идет к энергосистеме страны. Энергии от солнца, которую собирают здесь могло бы хватить для соседних сел – производительность станции составляет около 2 515 киловатт за день.

Инвесторы готовы были расширить производство, чтобы дать стране еще больше света. Но украинское правительство заявило, что «зеленый тариф» снизит, да еще и задним числом. Бизнесмены посчитали – нет смысла строить, так как никогда не вернут вложенные деньги. Вторая очередь строительства осталась лишь на бумаге. А предприниматели уже платят за аренду земли, на которой так и не установили ни одной панели.

«Если изменят "зеленый тариф", то поплывет все. Это срок окупаемости, много иных экономических факторов влияет. Каждое предприятие, которое строило такие объекты, привлекала кредитные средства, а если не выдержим обязательства перед банком, то это существенно ударит в целом – по предприятиям, по экономике», – отмечает руководитель предприятия «Доброслав-Солар» Сергей Жердецкий.

Государство хочет дешевый свет, но сэкономить вряд ли получится. Инвесторы пойдут в международные суды и смогут отстоять сотни миллионов, а может и миллиарды долларов компенсации за обман. Ведь в соглашениях между Украиной и инвесторами есть обещание – «зеленый тариф» действует до 2030 года.

«Сейчас задача правительства Украины – соблюсти все правила и все обязательства, которые взяло на себя государство по обеспечению, возврату инвестиций и дать этим инвесторам возможность завершить строительство этих электростанций», – говорит Александра Гуменюк, директор Европейско-украинского энергетического агентства.

В украинскую «зеленую» энергетику свои деньги вкладывали и украинские, и иностранные инвесторы. Они на уступки готовы. Но просят компромисса у государства – хотят, чтобы было за что и дальше работать, строить и давать работу украинцам.