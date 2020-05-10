Возродились после обстрелов: Яблоки из Донетчины продают в арабских странах (Фото)

В селе Полтавка (Константиновский район, Донецкая обл.) сельскохозяйственное предприятие выращивает яблоки, черешню и фундук. Поставляет продукцию не только внутри страны, но и на экспорт.

Предприятие «Сады Донбасса» для экспорта яблок создало бренд Fruit Ball, а для черешни – Nika.

Финансовый директор компании Сергей Остапец отмечает, что в Украине посажено очень много садов. Поэтому будущее садоводства – только экспорт, для этого и нужны бренды, которые были бы на слуху.

В садах Константиновского района уже посадили 27 тысяч новых саженцев яблок, привезенных из Италии. Здесь самые популярные у европейцев сорта – гала и голден. «Сейчас мы вышли уже на уровень, что продаем фрукты не только внутри страны, но и в Европе, и в странах Арабского мира. И именно тенденция на экспорт обусловила, что мы сейчас сажаем галу. Потому что в этих странах гала – один из самых товарных видов яблок», – поясняет агроном предприятия Виталий Гуляк.

Всего в саду площадью более 300 га выращивают свыше 20 сортов яблок, еще на 50 гектарах растет черешня и на аналогичной площади – фундук.

«Сады Донбасса» на украинском рынке работает уже 20 лет. В 2014 году обстрелами была разрушена сортировочная станция предприятия, расположенная под Донецком. Предприятие получило грант, благодаря которому смогло построить новую станцию и холодильные установки для хранения продукции. «На сегодняшний день на хранении у нас находятся 5 тысяч тонн яблок. У нас склады построены по последним технологиям, благодаря чему яблоко "спит" в своей среде, без доступа кислорода, никаких обработок там не происходит», – говорит гендиректор предприятия Алла Петухова.

В сезон «Сады Донбасса» дают работу сотни местным жителям.