Сокращения и рост долгов: В «Л-ДНР» умирают шахты

В угольной отрасли «Л-ДНР» сокращаются рабочие места, закрываются предприятия и растет долг по заработной плате. Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

В частности, в «ЛНР» шахты и связанные с ними социальные объекты будет закрыты в ходе начавшей реорганизации угольных предприятий.

Так, было принято решение о сухой консервации шахты «Никанор-Новая» (г. Зоринск, Перевальский район), где накапливалась задолженность по зарплате. 29 апреля более 50 шахтеров отказались подниматься на поверхность с требованием выплаты задолженности. После почти недельной забастовки под землей, которая сопровождалась протестами родственников наверху, администрация согласилась вернуть долги за ноябрь-декабрь 2019 года. При этом решение о закрытии шахты не изменено, а саму ситуацию с забастовкой местные СМИ не освещали.

В конце апреля на шахте «Должанская капитальная» (г. Свердловск, после переименования – Должанск) из-за значительных проблем со сбытом угля сокращено более 250 горняков. При сохранении динамики сбыта ожидаются дальнейшие сокращения персонала.

В «ДНР» аналогичная ситуация, здесь так же планируется реорганизация шахт и сокращение рабочих мест. «Сейчас, по имеющейся информации, только 6 "государственных" шахт работают на уровне безубыточности, а 11 – являются нерентабельными. Следует отметить, что большинство этих активов формально контролирует зарегистрированое в Южной Осетии (оккупированная Россией территория Грузии) ОАО "Внешторгсервис"», – сообщает Минреинтеграции.

В частности, обостряется кризис на шахте «Комсомолец Донбасса» (г. Кировское, после переименования – Крестовка), где работают 4,6 тыс. человек. Задолженность перед шахтой за произведенную продукцию составляет 4,9 млрд руб. (около 2 млрд грн по курсу валют в «ДНР»), При этом, сама шахта уже накопила почти 300 млн руб. (125 млн грн) долгов за потребленную электроэнергию и более 31 млн руб. (13 млрд грн) долгов по зарплате.

«В конце марта 2000 работников шахты отправлены в отпуск с номинальным сохранением 2/3 оклада. На протяжении апреля была осуществлена выплата тремя частями 65% зарплаты за февраль 2020 года», – сообщают в министерстве.

Вследствие накопления долгов и свертывания работ происходит постепенное подтопление шахты «Комсомолец Донбасса», что создает риск подтопления шахты «Шахтерская Глубокая» (г. Шахтерск).