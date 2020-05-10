Особенные дети из особенной семьи: Фонд Рината Ахметова помог маленьким братьям из Мариуполя услышать мир

Семья Виктора и Анны Рогозяновых из Мариуполя – особенная. Супруги полностью глухие. Друг с другом и окружающим миром они общаются при помощи жестового языка. Когда в семье появились дети, была надежда, что они смогут слышать. Но врачи сразу огорчили родителей и диагностировали у сыновей глухоту. Это значило, что мальчикам ежедневно придется сталкиваться со множеством испытаний и препятствий, как их маме и папе. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«Они не могут общаться. Даже "скорую" вызвать или сходить в магазин», – объясняет переводчик жестового языка Иван Родионов.

Анна Рогозянова подтверждает, что непросто находить общий язык со слышащими. И дети уже ощутили это на себе. «Марку – уже 6 лет. Он хочет общаться с другими детьми. Но не может, потому что ничего не слышит. Он пытается детям говорить что-то при помощи рук, но они не хотят с ним дружить», – объясняет жестами Анна.

Недавно Марку и Мирославу провели еще одно обследование слуха. Врачи выяснили, что оба брата смогут слышать. Но нужно приобрести слуховые аппараты. Родители до слез были рады такой новости. Правда, денег на покупку аппаратов у них не было. Тогда Рогозяновы обратились в Фонд Рината Ахметова. Так маленькие братья стали участниками проекта «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу». На днях малышам установили современные высокочувствительные аппараты.

«По сути, это мини-компьютер с очень тонкими настройками», – говорит Наталья Кузнецова, слухопротезист Мариупольского центра слуха.

«Ты меня слышишь?», – спрашивает врач у Марка сразу после установки аппарата. Он кивает и улыбается. Мирослав тоже рад новым ощущениям. Теперь жизнь братьев изменится навсегда.

«Они вырастут и станут помощниками для родителей. Будут для них переводчиками», – говорит Иван Родионов.

«Огромное спасибо Ринату Ахметова за аппараты для наших деток!», – отметила на своем языке Анна Рогозянова.

В пресс-службе напомнили, что Фонд Рината Ахметова помогает малышам с проблемами слуха с 2007 года. Благодаря проекту «Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу» детям с глухотой или тугоухостью было установлен 172 высокочувствительных слуховых аппаратов.

Помощь по проекту могут получить дети возрастом до 7 лет из социально незащищенных семей, проживающие по всей территории Украины.

Подробную информацию о проекте можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.