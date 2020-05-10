Украину будут приближать к принятию компромиссов, но и Россия готова на уступки, – эксперт

Россия будет по-максимуму раскручивать ситуацию с официальными назначениями представителей Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Такое мнение «Радио Свобода» высказал эксперт Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко.

«Будет использовать, чтобы давить на Украину, переводить этот конфликт в состояние гражданской войны и искать ответственность за конфликт исключительно в Киеве, снимая всю ответственность с себя», – сказал он.

При этом Кравченко отметил положительную сторону указа президента Украины, которым впервые за 5 лет утверждены ответственные лица организационной структуры и более-менее четко, с полномочиями расписаны люди, которые должны этим заниматься.

Эксперт напомнил, что ТКГ включает трех участников переговоров – Россия, Украина и посредничество ОБСЕ. «Там нету никаких так называемых "ДНР", "ЛНР". До этого была процедура, когда Россия согласовывала протоколом, не против ли представители так называемых "ЛНР", "ДНР" имплементировать то или иное положение, и потом эту согласованную позицию предоставляла на ТКГ», – пояснил Кравченко.

По его мнению, сейчас Россия будет делать все, чтобы посадить за стол переговоров «максимально близко друг к другу» представителей официальной власти в Киеве и представителей «Л-ДНР», чтобы они между собой договорились.

Но при этом повестка дня ТКГ остается старой – выполнение подписанных в 2015 году Минских договоренностей.

Эксперт считает, что Украину будут максимально приближать к принятию компромиссов, «которые нам абсолютно не выгодны». Прежде всего, к проведению выборов на неподконтрольном Донбассе осенью 2020 года. «Это будет представлено как компромисс с российской стороны, однако такие выборы Украине абсолютно не нужны. Я могу догадываться, что в Офисе президента есть позиция находить быстрые решения и показывать какой-то результат. Что касается тактики, возможно, все ясно, но стратегия абсолютно проигрышная. Это то, что оторвет оккупированный Донбасс, который был 6 лет под игом России, российской пропаганды, российского террора, от Украины, и инфицированное тело будет инкорпорировано уже в Украину», – сказал политолог.

«Возможно, есть более долгосрочная перспектива – это досрочные парламентские выборы в Украине и возможный реванш пророссийских сил здесь, в Киеве. Тут электорат, конечно, и Донецкой, и Луганской области в полном объеме очень нужен той же самой партии "За жизнь", партии Шария – тем, кого мы называем пророссийскими силами… В Украине экономическая катастрофа: у нас прогноз минус 8% ВВП в этом году. Будет очень много недовольных людей, дискредитация центральных органов власти, дестабилизация, возможно, на региональном уровне, в том числе и выборов – это шанс для России расшатать ситуацию», – добавил он.

Но Россия готова идти и на свои компромиссы. «Возможно она будет готова следующим шагом разоружить боевиков, открыть нам границу – лишь бы увидела, что Украина садиться за стол переговоров с так называемыми отдельными районами Донецкой и Луганской области. В этом задум России и у них есть дедлайн – осень этого года», – подчеркнул политолог.

Основная же проблема переговорного процесса – отсутствие у Украины пошагового плана возвращения Донбасса. «Первой целью Украины является деоккупация своих территорий, следующим шагом – безопасная реинтеграция и все модели, связанные с мягкой силой. К сожалению, нет четких, прописанных положений, что есть украинская позиция, где она согласуется с обществом, что мы готовы сделать: пошаговый план», – продолжил Кравченко.

При этом он допускает, что Украина может выйти из Минского процесса. «Я допускаю такой вариант. Однако, чтобы он был реализован, нужно много аргументов, почему мы так сделаем. Иначе односторонний выход переложит ответственность полностью на нас, от нас отвернуться те же самые Франция с Германией, которые являются медиаторами проекта "Минска", "нормандского формата"», – пояснил эксперт.

По мнению Кравченко, Украине выходить из Минска можно только при наличии своего плана деоккупации, и при начале его реализации. «Мой план, если б меня спрашивали, – это временная администрация, миротворцы. Если у нас есть план развертывания миротворцев, то да – завтра мы готовы выходить из Минска или говорить: давайте модифицировать Минск, ставить туда инструмент, который поможет реализации, и ним является миротворческая миссия – она может быть полицейской, может быть военной, может быть гражданской, то есть многокомпонентной. Если у нас нет такого плана, то нет смысла», – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, 5 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ. В ответ в России заявили, что не будут менять состав своей делегации.