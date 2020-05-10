В «ДНР» закрывают крупный завод в Снежном, есть проблемы и в Горловке

На крупнейших промышленных предприятиях «ДНР» большие проблемы с долгами как по заработной плате, так и по иным выплатам. Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

Так, в «ДНР» ожидается полное закрытие Снежнянского машиностроительного завода (г. Снежное), который до 2014 года входил в систему ОАО «Мотор-Сич» и специализировался на изготовлении лопаток (лопастей) для авиадвигателей АИ-222.

Начиная с декабря 2019 года, главный потребитель продукции завода из Снежного – российский производитель двигателей для вертолетов ОАО «Климов» – отменил свой заказ лопаток на СМС. По времени это совпало с открытием в декабре 2019 года в Рыбинске (Ярославская обл., РФ) центра по изготовлению лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей. Причем в течение 2014-2019 годов поступала информация о вывозе в Россию оборудования и производственной документации по Снежнянскому машзаводу.

«Такой подход к предприятию, которое создавало 1,5 тысячи рабочих мест, спровоцирует углубление социального кризиса в городе Снежном», – отметили в Минреинтеграции.

В итоге, в апреле этого года завод перевели на карантин: работников старше 65 лет отправили в отпуск, для остальных – сократили рабочую неделю.

Сложная ситуация наблюдается и на химическом заводе-гиганте «Стирол» (Горловка), где сейчас работает почти 600 человек. Задолженность по зарплате там существует с августа 2019 года (последний раз зарплату выплатили в июле 2019 года, и то – 40% от всей суммы), на конец апреля накопилось 87 млн руб. долгов (36 млн грн по местному курсу валют).

Большие задолженности по зарплате на Донецком электротехническом заводе. Сейчас здесь работают 200 человек, по состоянию на 16 апреля им были должны 10 млн руб. (4,1 млн грн).

Напомним, что концерн «Стирол» (входил в холдинг Ostchem) до начала вооруженного конфликта на Донбассе был крупнейшим в Украине производителем минеральных удобрений, поставлял на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, полимерных материалов и изделий из них. ПАО «Концерн "Стирол"» формировал до 40% бюджета Донецкой области. После захвата Горловки незаконными вооруженными формированиями 8 мая 2014 года концерн приостановил производство.

Напомним, что начиная с февраля 2017 года «власти ДНР» регулярно заявляют о готовности запустить химический гигант. В марте завод «национализировали» и он перешел под контроль «министерства промышленности и торговли ДНР», из украинской компании ПАО «Концерн "Стирол"» перевелись лишь 82 человека (в мирное время здесь трудилось 4,5 тыс. чел.), в июле 2017 года в штате числились уже 515 чел. В мае 2017 года обещали до конца лета запустить 50% мощности «Стирола». В декабре 2017 года заявляли о предстоящем запуске завода в 1-й половине 2018 года. Однако предприятие так и не заработало в полном объеме. Единственное, что удалось «республике» – запустить лишь цех по производству пластиковых стаканчиков.

В марте 2020 года «министр промышленности и торговли ДНР» заявил, что рассматривается возможность полной консервации «Стирола».