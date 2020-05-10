Жительница Краматорска снялась в «карантинном» клипе группы «Скай» (Видео)

Жительница Краматорска Ася Лютая попала в новый клип украинской группы «Скай» на песню «Переживем», передает «КраматорскPost».

Музыканты написали эту песню на карантине, а затем предложили всем желающим снять себя для их клипа. В итоге, видео прислали более 130 поклонников творчества группы – среди них были такие известные люди, как радиоведущий Сергей Кузин, фронтмен группы «Друга Ріка» Дмитрий Харчишин, телеведущие Соломия Витвицкая и Александр Педан.

«Я вообще так счастлива! Я обожаю эту группу долгие годы! Их творчество меня очень трогает и вдохновляет! Некоторые песни даже до слез пробирают. И вот так… Быть с ними вместе в клипе… Какие же они молодцы, что придумали это! Для фанатов это большая радость!», – поделилась впечатлениями Ася Лютая.