Благодаря энергобалансу Украине удалось спасти от уничтожения систему электропитания. Этот документ приняли чиновники и энергетики, передает телеканал «Украина».

Но опасность не миновала –заявляет Юрий Кучеренко, заместитель председателя парламентского энергетического комитета. Причина – группы депутатов пытаются пролоббировать сверхдешевые киловатты для нескольких промышленных групп. Если им это удастся, для населения цены на электричество неизбежно подскочит, поэтому лоббисты надеются на выкуп дешевой энергии, которую производят атомные электростанции. Сейчас большую часть этой энергии покупают украинцы для своих домов.

«Атомная энергия стабильно держит долю в 53-55% в совокупном балансе. Все энергетики проголосовали за этот энергобаланс. И у меня теперь вопрос к швондерам, которые хотят вмешаться в этот энергобаланс. Если они себе заберут дешевую электроэнергию, то для населения цена на нее возрастет», – прокомментировал Алексей Кучеренко.

А накануне детективы Государственного бюро расследований в рамках уголовного производства начали изучать правомерность решения должностных лиц по уменьшению производства киловатт атомными станциями. Глава Минэнерго Ольга Буславец поддержала ГБР в расследовании проблем в отрасли и подчеркнула, что за 9 месяцев ее предшественники завели энергетику в долговую яму. Теперь все участники рынка друг другу должны деньги. Если с этим ничего не делать, то Украине это дорого будет стоить. Это может привести даже к полному банкротству энергетического сектора.

«Я приветствую интерес депутатов, ГБР разобраться в причинах, которые повлекли такие тяжелые последствия для энергетического сектора в течение последних 9-ти месяцев. Предлагаю проверить деятельность или бездействие всех ветвей власти за этот период, которые привели к фактическому банкротству энергетического сектора. Со своей стороны гарантирую всяческую помощь в рамках предоставленных полномочий и оперативность принятия необходимых решений», – сказала Буславец.