«Скорую» вызывают по 10-значным номерам: Vodafone предоставил прифронтовому Донбассу бесплатные минуты (Фото)

Жителям прифронтовых населенных пунктах Донбасса для вызова экстренных служб (полиция, «скорая помощь», пожарные и пр.) приходится звонить по обычным десятизначным номерам или на городской номер. Об этом сообщает гуманитарная миссия «Пролиска».

«Находясь в некоторых прифронтовых населенных пунктах на подконтрольной Украине территории, я часто попадаю в зону покрытия базовых станций мобильной связи, расположенных на неподконтрольной территории. Это означает, что при попытке набрать бесплатный номер экстренной службы, например, "скорой помощи", я попадаю в неподконтрольные Донецк или Луганск. В таких же условиях находятся и жители этих громад. Это означает, что получить экстренную помощь они могут лишь обратившись по обычным десятизначным номерам операторов или городским номерам, звонки на которые [с мобильных телефонов] – платные», – рассказал руководитель миссии Евгений Каплин.

Он подчеркнул, что жителям прифронтовых населенных пунктов, а особенно пожилым людям (которым по условиям карантина нужно оставаться дома) очень важно быть на связи с гуманитарными организациями, родственниками, социальными и экстренными службами. Причем, 80% жителей здесь пользуются связью Vodafone. Но в большинстве таких громад отсутствуют магазины и регулярный транспорт, поэтому людям проблемно пополнять свои мобильные номера.

Чтобы помочь жителям «красной» зоны, оператор «Vodafone Украина» с 24 апреля предоставил для 2 489 человек возможность совершать бесплатные звонки. Так, люди получили на выбор:

по 1000 минут для бесплатных звонков на номера всех операторов в Украине;

ежемесячный пакет услуг с безлимитными звонками в сети Vodafone Украины и 500 МБ интернета.

Для этого миссия «Пролиска» при поддержке Агентства ООН по делам беженцев передала номера для начисления минут мобильному оператору.

«Бесплатные минуты уже начислены для жителей 23 прифронтовых громад Луганской области и 50 громад в Донецкой, которые согласились предоставить свои номера сотрудникам нашей миссии», – резюмировал Каплин.