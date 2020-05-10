Карантин: Суд разрешил не носить маски в огороде

В период карантина граждане не обязаны носить маски на огороде, поскольку эта территория не является общественным местом. Такое решение принял Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области, которое опубликовано в Едином госреестре судебных решений, передают «Донецкие новости».

29 апреля суд рассматривал административное производство, поступившее от Мелитопольского отдела полиции.

Так, 19 апреля местный житель с друзьями праздновал во дворе частного дома Пасху. Около 22:00 услышали шум за домом со стороны огорода. Компания вышла на огород посмотреть, что происходит. Там они стали очевидцами столкновения между полицией и водителем мопеда. Мужчина начал снимать на видео происходящее, при этом он был без маски. В результате, в отношении него был составлен админпротокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение правил карантина людей», предусматривает штраф от 17 тыс. грн).

Мужчина в суде свою вину в совершении административного правонарушения не признал. Его адвокат отметил, что в действиях жителя Мелитополя нет состава правонарушения: он находился без маски на территории домовладения, а именно на огороде за домом – а эта территория не является общественным местом.

В итоге, суд закрыл производство из-за отсутствия состава правонарушения. Судья действовал на основании следующих заключений:

действительно, согласно постановления Кабмина, с 6 апреля 2020 года запрещено пребывание в общественных местах без средств индивидуальной защиты (респиратора или защитной маски);

но в опубликованном 4 апреля разъяснении Департамента коммуникаций Секретариата КМУ говорится, что «общественное место – часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.)»;

«С учетом указанного разъяснения, огород за домом, который расположен на территории домовладения… не является общественным местом», – говорится в решении суда.