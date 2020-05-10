Из-за карантина бюджет «ДНР» недополучит 318 миллионов

Из-за эпидемии коронавируса экономика «Л-ДНР» несет дополнительные потери. Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

В частности, согласно расчета «властей» «ДНР», вследствие эпидемии прямые ежемесячные потери бюджета из-за сокращения поступлений от хозяйственной деятельности составят:

более 233,4 млн руб. налоговых поступлений (97 млн грн по местному курсу валют);

более 84,7 руб. (35млн грн) страховых взносов.

Наибольшие потери ежемесячных поступлений будут от свертывания розничной торговли непродовольственными товарами (более 73 млн руб. или 30 млн грн) и предприятий бытовой сферы (более 48 млн руб. или 20 млн грн).

Кризисные явления заставляют «ДНР» проводить «реформы» социальной сферы, которые сводятся к сокращениям финансирования и увольнениям сотрудников. В частности, на 2020 год запланировано проведение «реформы» медицинских учреждений путем преобразования муниципальных (городских, районных) больниц в «республиканские» с последующим высвобождением административного и врачебного персонала за счет такой оптимизации. Всего планировалось свернуть около 2 тыс. коек. «Этот процесс несколько приостановлен эпидемией, но в "дорожной карте оптимизации" на ближайшее время остаются должности 370 врачей», – отметили в министерстве.

При условии сокращения дотаций из РФ экономика и социальная сфера «Л-ДНР» рискуют оказаться на грани коллапса. «Это уже проявляется в неспособности обеспечивать экологическую безопасность и надлежащее состояние критической инфраструктуры», – подчеркивают в Минреинтеграции.

В министерстве напомнили, что уже сообщалось о загрязнении Волынцевского водохранилища в «ДНР» (район города Енакиево), которое обеспечивает питьевой водой более 300 тыс. человек. А также в «ЛНР» Исаковского водохранилища (район города Алчевска), где одновременно существует риск исчезновения реки Белая. Также в городе Горловка, где осуществляется водоотлив из шахты им. В. Ленина, через мелкие водоемы загрязненная вода попадает в реку Кривой Торец.

«Минреинтеграции обращает внимание международного сообщества на невыполнение государством-оккупантом своих обязанностей по защите жизни и здоровья гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины», – резюмировали в министерстве.