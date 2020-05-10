Сколько стоит вылечить зубы в Краматорске: Мэрия утвердила прейскурант в городских стоматологиях (Цены)

В Краматорске горсовет утвердил прейскурант цен на стоматологические услуги в городских поликлиниках, т.к. такая помощь не включена в перечень услуг, которые компенсируются государством, передает «КраматорскPost».

В административной столице подконтрольной Украине территории Донецкой области работают два неприбыльных учреждения этого профиля – 1-я и 2-я стоматологические поликлиники.

Согласно новым расценкам, просто за осмотр или получение консультации у терапевта придется заплатить 47,8 грн, осмотр ротовой полости – 85 грн.

Простое удаление зуба обойдется в 122 грн плюс 47 грн за медикаменты. Если это сложное удаление, то стоимость услуги возрастает до 188,5 грн. Цена рентгена зуба – от 29 до 37 грн в зависимости от размера снимка.

Как отметила начальник городского отдела здравоохранения Валерия Мельник, Национальная служба здоровья Украины не включила стоматологические услуги в перечень, которые компенсируются государством. «Максимум, который мы получаем – это примерно 20 гривен на предоставление одной услуги детям до 16 лет, но каждый понимает, что ни одна услуга не может столько стоить. Поэтому мы проработали тарифы, привели их в полное соответствие с нормами, установленными законодательством и соответствующими порядками Министерства здравоохранения», – сказала она.

Чиновница добавила, что краматорские городские стоматологии на сегодня валяются конкурентными и в качестве предоставления услуг не уступают коммерческим.