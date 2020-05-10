Почти на треть: В областной психиатрической больнице Луганщины сократили персонал (Видео)

В Сватово (Луганская обл.) в областной больнице по оказанию психиатрической помощи сократили штат сотрудников почти на треть. Это произошло из-за нехватки денег, которые больница недополучила с началом второго этапа медицинской реформы. Сейчас оставшиеся медработники получают минимальную заработную плату. Аналогичная ситуация с недофинансированием в Луганском центре психологического здоровья.

По словам генерального директора Сватовской областной психиатрической больницы Дмитрия Винтоняка, в прошлом году бюджет учреждения составлял 57 млн грн. С началом второго этапа реформы (с 1 апреля) медучреждение получило от Национальной службы здоровья (НСЗУ) меньше половины –19 миллионов.

До такой оптимизации готовились заранее. Количество мест в больнице сократили до 200, закрыли 2 отделения. «В связи с оптимизацией мы сократили те отделения, которые на сегодняшний день не приносят доход – как рассказывает нам НСЗУ. Мы вынуждены были закрыть отделения реабилитации и противотуберкулезное», – уточнил Винтоняк.

О сокращении штата и заработной платы предупредили сотрудников еще в прошлом году. В связи с этим до 1 апреля уволились или вышли на пенсию около 150 человек. «По соглашению сторон освобождены 75 сотрудников, которые встанут на биржу и будут получать более высокое пособие, чем зарплаты тех, кто сегодня остался. На льготную пенсию вышло 13 сотрудников, по выслуге лет – 5, и пенсионеры по возрасту – 27 сотрудников», – говорит Дмитрий Винтоняк.

С 1 апреля в Сватовской областной больнице также сократилась зарплата. «Сейчас мы все работаем без каких-либо льгот и за "голую" ставку. А раньше мы работали и на полторы ставки, и по совмещению, получали льготы, премии и т.д.», – говорит глава профсоюза больницы Валерий Чайка.

Аналогичная ситуация с недофинансированием в Луганском центре психологического здоровья, созданном на базе областного наркологического диспансера в Лисичанске. Около 30 сотрудников попросили написать заявление на отпуск по собственному желанию. «Нас просто попросили написать заявление, и уйти в бесплатные отпуска на 2 недели. Это касалось всего младшего персонала – медсестер, санитарок. Все уходят по очереди. Говорили, что могут быть задержки с зарплатой, что нечем платить людям», – рассказывает медработник Валерия.

По словам руководителя учреждения Валерия Овчаренко, больница получила свыше 1 млн грн, а это покрывает всего 10% от потребностей. «Мы провели собрание трудового коллектива. И мы с главным бухгалтером пояснили, что от НСЗУ получили деньги, которых еле хватит на минимальную заработную плату – и то, не всем. Я тоже нахожусь в бесплатном отпуске, и главный бухгалтер – тоже. Потому что иного выхода сегодня нет», – отмечает гендиректор Луганского центра психологического здоровья.

«Они имеют такое финансирование, потому что иных пакетов у них нет, поэтому они не могут предоставлять никакую иную медпомощь. Поэтому им нужно пересмотреть подходы к оказанию лечения», – прокомментировала директор Восточного межрегионального департамента НСЗУ.

Как заявил министр здравоохранения, Максим Степанов, в ближайшее время регионам будет предоставлена финансовая помощь в размере 241,8 млн грн.

Отметим, что раньше больницы финансировались за счет местных бюджетов. Сумма зависела от количества мест в медучреждении. А с 1 апреля, со стартом второго этапа медреформы, больницы получают финансирование, во-первых, за счет предоставления платных услуг больным, во-вторых, за счет НСЗУ за фактическое количество пациентов, которым была предоставлена помощь.

Как и на первом этапе реформы, действует принцип – «деньги идут за пациентом». То есть можно обратиться к любому специалисту даже в ином городе, но для этого нужно иметь направление от семейного врача.

Как сообщалось ранее, с аналогичной проблемой недофинансирования столкнулась психиатрическая больница в Мариуполе и Краматорске.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»