В Украине масочный режим могут отменить до конца лета или продлят до конца года

Масочный режим может завершиться до конца лета при снижении новых случаев COVID-19 в период карантина в Украине. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «РБК-Украина».

По его словам, если число случаев будет стремиться к снижению, то масочный режим может завершиться до конца лета.

«Если число случаев будет стремиться к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские сады откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Если будем балансировать на этих 350-500 случаев [заражения коронавирусом в сутки], то маска станет нашим неотъемлемым другом до конца этого года», – сказал Ляшко.

Главврач также подчеркнул, что следующий пересмотр карантина состоится 22 мая. «Пока будет карантин – до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы говорим о том, что у нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап просмотра карантина – 22 мая. Будем смотреть развитие эпидситуации», – добавил он.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 мая в Украине коронавирусом заболели 15 232 человека (3 060 – выздоровели, 391 пациент скончался). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 100 случаев COVID-19 (20 человек выздоровели, скончались 3 пациента), Луганской области – 42 случая (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлен 181 случай COVID-19 (27 человек выздоровели, 5 пациентов скончались). В «ЛНР» (на 8 мая) – 232 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).