На Луганщине нет новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Луганской области новых случаев заболевания COVID-19 не обнаружено. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает Луганская облгосадминистрация.

Отмечается, что с начала пандемии в регионе короновирус лабораторно подтвержден у 42 человек, из них 14 – выздоровели, 28 – лечатся.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 мая в Украине коронавирусом заболели 15 232 человека (3 060 – выздоровели, 391 пациент скончался). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области подтверждены 100 случаев COVID-19 (20 человек выздоровели, скончались 3 пациента).

В «ДНР» выявлен 181 случай COVID-19 (27 человек выздоровели, 5 пациентов скончались). В «ЛНР» (на 8 мая) – 232 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).