Заражен сотрудник: На Луганщине работников коммунального предприятия отправили на самоизоляцию (Фото)

В пгт Новопсков (Луганская обл.) у одного сотрудника Коммунального предприятия «Новопсковжитло» обнаружили коронавирус. В итоге, 11 иных работников КП отправили на самоизоляции до получения результатов тестов на COVID-19. Об этом сообщили в Новопсковском поселковом совете.

«Вся коммунальная техника, площадки и баки для ТБО дезинфицируются. Персонал, осуществляющий дезинфекцию, имеет соответствующие защитные костюмы. Работа КП "Новопсковжитло" не будет остановлена. Вывозиться мусор будет», – отметили чиновники.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 мая в Украине коронавирусом заболели 15 232 человека (3 060 – выздоровели, 391 пациент скончался). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 100 случаев COVID-19 (20 человек выздоровели, скончались 3 пациента), Луганской области – 42 случая (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлен 181 случай COVID-19 (27 человек выздоровели, 5 пациентов скончались). В «ЛНР» (на 8 мая) – 232 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).