Карантин: Украинцы стали чаще выходить на улицу и реже дезинфицировать помещения

Украинцы уже устали от карантина, поэтому снизилась доля тех, кто полностью соблюдает карантинные мероприятия. Таковы данные очередной волны опроса «Градус здоровья Украины. Обратная связь»*, которая проводилось 5-7 мая.

96% респондентов декларируют, что частично или полностью придерживаются карантина. В частности, из них:

83% – часто моют руки;

82% – носят маску;

73% – сокращают социальные контакты;

70% – не пользуются общественным транспортом;

62% не выходят из дома без критической необходимости.

«В то же время ответы на различные вопросы демонстрируют усталость от карантина», – констатируют социологи.

Так, по сравнению с предыдущей волной снизилась доля тех, кто полностью соблюдает карантин – с 51% до 45%. В частности, стали чаще выходить из дома (51% выходят ежедневно) и реже дезинфицировать жилье / окружающие предметы.

Большинство респондентов (60%) поддерживают продление карантина до 22 мая с некоторыми послаблениями. Больше всего поддерживают открытие парков, скверов, зон отдыха, стоматологии, и нотариальных контор, салонов красоты и парикмахерских, а также заведений общественного питания в режиме «на вынос» и сервисов бытовой техники.

* «Градус здоровья Украины. Обратная связь» – совместный проект Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research. Исследование проведено на базе онлайн-платформы Gradus, 5 – 7 мая, метод – самозаполнение. Объем выборки – 600 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах 50+. Сумма процентов в графиках и диаграммах округлена. Погрешность выборки не превышает 3,12%.