Карантин: У большинства украинцев существенно снизились доходы

За период карантина у большинства украинцев доход уменьшился, и лишь у 3% – увеличился. Таковы данные очередной волны опроса «Градус здоровья Украины. Обратная связь»*, которая проводилось 5-7 мая.

Так, с начала введения карантина у 32% респондентов доход не изменился. У 44% украинцев доход уменьшился, а 22% ответили, что из-за карантина они потеряли все источники финансирования. А вот у 3% опрошенных доход даже вырос.

15% утверждают, что оказались на грани выживания в связи с карантином, 21% респондентов испытывает сильные финансовые сложности и еще 38% испытывают определенные финансовые сложности.

У 74% опрошенных финансовых сбережений хватит не более чем на месяц. При этом, по сравнению с предыдущей волной, выросла доля тех, кому сбережений хватит еще лишь на несколько дней – с 18% до 24%.

* «Градус здоровья Украины. Обратная связь» – совместный проект Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research. Исследование проведено на базе онлайн-платформы Gradus, 5 – 7 мая, метод – самозаполнение. Объем выборки – 600 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах 50+. Сумма процентов в графиках и диаграммах округлена. Погрешность выборки не превышает 3,12%.