Прифронтовая Донетчина: «Врачи без границ» оказывают медпомощь жителям с признаками COVID-19

Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières) открыла новые миссии в ответ на COVID-19 в Донецкой области. «Врачи без границ» оказывают медицинскую помощь на дому вблизи линии соприкосновения. Кроме этого, на «горячей линии» предоставляется бесплатная и конфиденциальная психологическая помощь. Об этом сегодня, 10 мая, сообщили в организации.

Например, в Марьинском районе Донецкой области, две из трех мобильных команд «Врачей без границ» посещают людей, у которых семейные врачи уже определили подозрение на COVID-19. Организация обеспечивает отслеживание контактов, обследование, а также лечение на дому людям с легкими симптомами, чтобы предотвратить перегрузку в учреждениях здравоохранения.

«Наши мобильные команды оказывают помощь около 20 людям за день – не только в изолированных и сельских громадах, но и в городских центрах. Они проводят предварительную диагностику и при необходимости берут образцы. Людей, нуждающихся в госпитализации, направляют в ближайшие больницы», – объясняет Ирма Даниелян, координатор проекта «Врачей без границ» в Донецкой области.

Кроме того, организация оказывает психологическую поддержку через конфиденциальную «горячую линию», доступную в Марьинском и Волновахском районах.