Не знаем, чем они болеют: В Лисичанске инспекторов не пустили проверить горводоканал (Видео)

В Луганской области представителей Государственной экологической инспекции не пустили на территорию Коммунального предприятия «Лисичанский водоканал». Экологи 5 мая пришли с внеплановой проверкой, чтобы отреагировать на обращение жителя о загрязнении сточными водами улиц Лисичанска.

Мужчина в обращении настаивал, что коммунальщики не ремонтируют канализационные трубы. «А неочищенные сточные воды поступают на грунт по конкретным адресам в Лисичанске и городе Новодружеске», – уточнил начальник отдела обращения с отходами Госэкологии Луганской области Евгений Рубашка.

Коммунальщики объяснили свои действия – карантинными мерами. «У нас – карантин, есть приказ по предприятию. Вы можете зайти в любой магазин? Не можете. А они хотят здесь "гулять"? А у нас здесь лаборатории. И мы не знаем – кто они, откуда. Они, конечно, представляются – но где они были вчера и какими болезнями они болеют?», – пояснил заместитель директора КП «Лисичанский водоканал» Сергей Лозиченко.

На это Евгений Рубашка подчеркивает, что карантинные ограничения действуют только на плановые проверки. «Сегодня инспекторы вышли на проверку, но представители предприятия нас не пустили. Мотивируя, что карантин, и невозможно осуществить внеплановое мероприятие», – сказал он.

И добавил, что в этой связи инспекторы не могли проверить заявленные в обращении жителя Лисичанска факты.

О случившемся экологи написали заявление в полицию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»