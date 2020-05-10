Каждого проверят на COVID-19: В Мариуполе готовятся начать плановые операции (Видео)

Еще в начале карантина Кабинет министров запретил медучреждениям проводить плановые операции. Больницы производили вмешательства лишь в экстренных случаях. Эти мини-ограничения уже упростили.

Поэтому медики оперативно готовят палаты для пациентов, которым нужны операции. «Это мочекаменная болезнь, и операции на желчевыводящих путях, и сетчатые трансплантаты. Т.е. это те операции, которые делаются по жизненным показаниям, чтобы не усугублялось течение заболевания», – поясняет директор Мариупольской горбольницы № 1 Лариса Мамаева.

Но прежде чем попасть на операционный стол, нужно пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. «Пока мы такие проверки делаем за счет государства. Проверка будет проводится в горбольнице № 4 Мариуполя или на базе Славянска», – уточнила Мамаева города Донетчины, в которых работают ПЦР-лаборатории.

Уже готовы гинекологические отделения. Пациенткам, которые стояли в очереди на операцию, уже перезвонили. Первыми прооперируют тех, для кого каждый день ожидания – большой риск для здоровья. «Женщины, которые поступят к нам в этот период, с осложнениями в результате миомы матки, кист больших размеров. То есть те, которым мы больше не можем удлинять период ожидания», – рассказывает директор Мариупольского городского роддома № 2 Людмила Григор.

Уже есть женщины, которые сдали тест на коронавирус и ожидают результатов. Их прооперируют после 12 мая.

Как сообщалось ранее, с 5 мая в Украине разрешили проводить плановые операции и госпитализацию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»