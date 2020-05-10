Челюсти у них приличные: В Донецке появились «злобненькие» пауки

В неподконтрольном украинской власти появился паук-хищник – хеиракантиум. Об этом в соцсети написала местный блогер Евгения Мартынова.

Она призвала быть осторожными особенно огородников. «Товарищи садоводы-огородники Донецка! Я вас призываю работать только в перчатках, в этом году расплодились у нас ядовитые пауки хеиракантиумы. Вижу, прям, очень часто в зарослях травы», – пишет Евгения.

Она отметила, что убивать хеиракантиума не стоит, т.к. «челюсти у них приличные, паук злобненький». «Прошлым летом тяпнул родственника за руку, так мало не показалось – чуть не дошло до некроза на руке, умахались по хирургам таскаться», – продолжила Мартынова.

«Мерзко выглядит, как по мне, неярко», – охарактеризовала она внешний вид паука.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Отметим, изначально ареал хеиракантиум (желтосумный колючий паук) охватывал субтропики Средиземноморья, Малой, Средней и Центральной Азии, но в последние десятилетия в связи с глобальным потеплением он сильно расширился. В прошлом году эти пауки активизировались на юге Украины – в Одесской области. Также он встречается во многих местах Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Желтосумный колющий паук – типичный представитель хищников. Питается мелкими насекомыми – тлей, клещами, гусеницами, молью.

Пауки могут достигать длины 15 мм. Охотятся часто ночью. Иногда нападают на человека. Укус их не смертелен, но очень болезненный.