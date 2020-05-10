Донетчина: Кириленко рассказал о сотом заразившемся коронавирусом

Сотый заразивший COVID-19 в Донецкой области – 32-летний житель Мангушского района. Об этом в вечернем итоговом сообщении сегодня, 10 мая, проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Таким образом, с начала объявления карантина имеем 100 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них 3 завершились летально, 22 пациента выздоровели, остальные продолжает лечение», – уточил губернаторе.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 мая в Украине коронавирусом заболели 15 232 человека (3 060 – выздоровели, 391 пациент скончался). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 100 случаев COVID-19, Луганской области – 42 случая (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлен 181 случай COVID-19 (27 человек выздоровели, 5 пациентов скончались). В «ЛНР» (на 8 мая) – 232 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).