Президент Зеленский присвоил звание «Мать-героиня» 19 женщинам из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский удостоил звания «Мать-героиня» 678 украинских женщин. Среди них – 19 жительниц Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с указом «О присвоении почетного звания "Мать-героиня"» за материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития звание получили матери, воспитавшие до 8-летнего возраста пятерых и более детей.

Среди награжденных – 31 жительница Винницкой области, 108 – Волынской, 12 – Днепропетровской, 17 – Донецкой, 26 – Житомирской, 49 – Закарпатской, 14 – Запорожской, 39 – Ивано-Франковской, 16 – Киевской и 20 – города Киева.

Также званием «Мать-героиня» отметили 9 жительниц Кировоградской области, 2 – Луганской, 58 – Львовской, 16 – Николаевской, 34 – Одесской, 8 – Полтавской, 74 – Ровенской, 7 – Сумской, 15 – Тернопольской, 15 – Харьковской, 3 – Херсонской, 20 – Хмельницкой, 18 – Черкасской, 53 – Черновицкой и 14 – Черниговской.