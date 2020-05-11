Не укладываются в тарифы: Глава Минздрава рассказал, сколько будут стоить роды

Тариф на роды, который вступил в силу с 1 апреля по второму этапу медреформы, был рассчитан без учета украинских реалий, и он будет пересмотрен в зависимости от сложности родов. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в интервью «ТСН.uа».

По его словам, с 1 апреля роды должны были стать полностью бесплатными, и при этом на каждую роженицу предусмотрено более 8 тыс. грн. Однако при расчете этого тарифа не принималась во внимание сложность родов, которые нередко из-за патологии требуют гораздо больше средств.

«Если мы говорим о родах, то что такое тариф 8136 грн 3 коп.? Это сравнили все без исключения роды, сказали, что сейчас женщины будут рожать исключительно физиологически. Но жизнь другая – иногда бывают патологические роды, бывает куча разных диагнозов, когда надо спасать женщину, спасать малыша, чтобы он родился, иногда бывает кесарево, и много-много других вещей. И оно значительно дороже стоит, чем 8136 грн 3 коп. Такова жизнь», – прокомментировал глава Минздрава.

Кроме того, он отметил, что такой тариф не предусматривает существенного увеличения заработной платы по родам, потому остается вопрос возможных неформальных платежей.

Министр рассказал, что для патологических родов, как правило, были построены перинатальные центры, где оказывают высокоспециализированную помощь. И именно в этих перинатальных центрах большее количество родов – патологические.

«При этом расчете тариф является рентабельным, классным и хорошим, только если есть большое количество родов в роддоме, когда более 70-75% являются физиологическими. Скажем, в Киевском перинатальном центре репродуктивной медицины в прошлом году около 70% родов были патологические. В прошлом году в перинатальном центре в Днепре 2537 родов были патологические, то есть с различными осложнениями, и около 1260 родов – физиологические. В них нет ни одного шанса выжить, если оставаться в этой системе координат и не говорить роженицам, что им нужно докупить какие-то лекарства. Они не могут себе это позволить, поскольку не укладываются в эти тарифы. Это справедливо посчитано? Вот кому пришло в голову, что у нас все без исключения женщины от 1 апреля должны рожать чисто физиологически?!», – возмутился Степанов.

Он добавил, что в 2020 году в Украине разработают новые стандарты, на основе которых будут рассчитываться тарифы на роды.

«В течение 2020 года мы должны разработать стандарты, которые основываются на национальных протоколах. На основе этих стандартов оказания медицинской помощи при различных состояниях мы должны рассчитать тарифы. Если есть тариф родов, то дальше должны быть корректирующие коэффициенты в зависимости от сложности. Я хочу быть уверенным, что прогарантировал гражданам Украины и сказал, что я вам гарантирую, что это вам государство будет предоставлять бесплатно. Оно входит в пакет гарантий, все ваши состояния. И я 100% знаю, что врач за эти деньги может вас пролечить. И это не зависит от того, сколько ему нужно дополнительно лекарств или еще что-то», – сказал Максим Степанов.