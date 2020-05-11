Сводка из зоны ООС за 10 мая: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, трое – боевое травмирование. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник:

неподалеку Орехово обстрелял украинские позиции 5 раз из запрещенных минскими соглашениями вооружений, было выпущено 25 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 54 мины 120-го и 82-го калибров. Кроме того, противник применял противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;

рядом с Новотошковским обстрелял украинских военных 3 раза – из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции ВСУ:

в районе Авдеевки – 5 раз. По украинским военным выпустили 41 мину из минометов 120-го и 82-го калибров, применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

неподалеку от населенного пункта Старогнатовка – 2 раза из вооружения боевых машин пехоты.

«Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность. По данным разведки, 10 мая украинские военнослужащие ранили 5 российских оккупантов», – отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток противник активности не проявлял.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В «ЛНР» заверяют, что вчера их позиции были обстреляны 1 раз. «Зафиксирован обстрел Орехово – Березовское: миномет 120 мм (12 мин)», – говорится в сообщении представительства «ЛНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В «ДНР» утверждают, что 10 мая их позиции были обстреляны 14 раз, в зоне обстрела оказались населенные пункты: Горловка (поселок шахты 6/7, поселок шахты им. Гагарина), Широкая Балка, Ясиноватая, Спартак, Веселое, район Донецкого аэропорта («Вольво-Центр»), Еленовка, Александровка, Коминтерново (после переименования – Пикузы).

Также утверждается, что в результате обстрелов в поселке шахты 6/7 в Горловке полностью разрушена одна и повреждена вторая базовые станции оператора связи «Феникс», а в Ясиноватой повреждено остекление жилого дома по адресу ул. Пушкина, 50. Кроме того, в районе Еленовки под обстрел попала бригада рабочих, которая выполняла осмотр ж/д полотна. О жертвах среди мирных жителей информации нет.