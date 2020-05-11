«ЛНР»: В Хрустальном закрыли все шахты и заводы

В «ЛНР» в городе Красный Луч (после переименования – Хрустальный) закрыли все 7 шахт, остановлены обогатительные фабрики и машзаводы, работающие на угольную отрасль. Об этом сообщают местные жители в соцсети.

Отмечается, что речь идет об административной территории Красного Луча, в его подчинение входят еще 3 города (Вахрушево, Миусинск, Петровское), 8 поселков городского типа, 5 поселков и 6 сел.

«В Красном Луче закрыли все семь шахт – две топят, пять пока на водоотливе», – говорится в сообщении.

Также остановлены заводы, работавшие на угольную промышленность – Ремонтно-механический завод (РМЗ), Вахрушевский механический завод (ВРМЗ), Краснолучский машиностроительный завод (КМЗ). Не работают шахтостроительные управления и обогатительные фабрики.

Проблема местных заводов не только в отсутствии рынков сбыта продукции. После «национализации» не понятно, кто является новым «собственником» некоторых предприятий – поэтому не ясно, кому именно нужно предъявлять претензии. «На сегодня толком никто не знает, кому принадлежит, например КМЗ, АРЗ или завод "Красный Луч". Никто не интересуется такими "ненужными" вопросами. Но стоит только поднять эти вопросы публично, то ты сразу попадаешь в разряд укроповских провокаторов. Газеты об этом молчат. Молчит ТВ и радио. Как будто и не происходит ничего. Все нормально, ребята, просто мы тут чуть-чуть реформируем и реструктуризируем. А по сути добиваем то, что рассчитано на 50-150 лет работы и развития», – продолжает местный житель.

В итоге, шахтеры из Красного Луча едут на заработки в Россию или на подконтрольную Украине территорию.

Он отмечают, что «республиканскими реформами» не просто убивают угольную отрасль – «они убивают веру, надежду, перспективы». «Реорганизация означает улучшение организации. А здесь просто уничтожение семи шахт в одном отдельно взятом городе. Без каких-либо новых предприятий или хотя бы реанимации старых, где люди могли бы работать и выпускать нужную республике продукцию», – резюмирует автор.

Напомним, что в «ЛНР» разработали план закрытия новых шахт, которые в «республике» считают «нерентабельными». Речь идет о 5-ти шахтах. На угольных предприятиях долги по заработной плате составляют 2,7 млрд руб. (1,1 млрд грн по местному курсу валют). Это вызвало ряд акций протестов горняков. Так, 21 апреля в «ЛНР» подземная забастовка из-за невыплаты заработной платы прошла на шахте «Комсомольская» (г. Антрацит).

29 апреля более 50 горняков шахты «Никанор-Новая» (г. Зоринск) отказались подниматься на поверхность с требованием выплаты задолженности. После почти недельной забастовки под землей, которая сопровождалась протестами родственников наверху, администрация согласилась вернуть долги за ноябрь-декабрь 2019 года. При этом решение о закрытии шахты не изменено, а саму ситуацию с забастовкой местные СМИ не освещали.