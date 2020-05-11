Плюс три: В «ДНР» растет количество заболевших COVID-19

В «ДНР» за последние сутки выявлено 3 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает «минздрав ДНР».

Отмечается, что с начала пандемии в «республике» 184 подтвержденных случаев заражения коронавирусом:

на лечении – 152,

выписаны – 27,

летальных случаев – 5.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 мая в Украине коронавирусом заболели 15 232 человека (3 060 – выздоровели, 391 пациент скончался). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 100 случаев COVID-19 (20 человек выздоровели, скончались 3 пациента), Луганской области – 42 случая (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» (на 8 мая) – 232 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).