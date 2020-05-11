На Донбассе не выявили новых случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 416 новых случаев заболевания COVID-19, всего за все время пандемии заболели 15 648 человек. Об этом сегодня, 11 мая, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«За минувшие сутки заболели 416 человек, из них 27 детей и 62 медработника, были госпитализированы 132 человека. Зафиксированы 17 летальных случаев. При этом 228 пациентов выздоровели», – рассказал Степанов.

Он отметил, что в целом за все время пандемии заболели 15 648 человек, из них 1083 ребенка и 3026 медработников. При этом всего выздоровели 3288 человек, летальных случаев – 408.

Также министр сообщил, что за минувшие сутки проведено 5157 исследований методом ПЦР.

В разрезе регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (66), а также в Черновицкой (56), Ровенской (52) и Львовской (45) областях.

По данным Минздрава на 9:00 11 мая в Донецкой области зарегистрированы 100 случаев COVID-19, в Луганской – 42 случая, это количество не поменялось по сравнению с предыдущим днем.