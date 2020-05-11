Кадровые изменения в ТКГ – это шаг навстречу России, – Климкин

Изменения в составе участников переговоров украинской делегации в Минске – это шаг, который Россия использует для снятия санкций. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

Он прокомментировал включение в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе представителей украинских министерств и парламентариев.

«Объявленные кадровые изменения на минской площадке не приведут к серьезным, тем более кардинальным изменениям. Это шаг навстречу России, которая попытается увеличить представительство в Минске оккупационных администраций и потом продать это как старт прямого диалога. Даже если мы откажемся, все равно будет говорить о прямом диалоге, это им критически нужно для отмены санкций», – написал Климкин.

По его словам, внутри Украины это время «можно продавать как интенсификацию минских консультаций».

«Но чего тогда почти год было ждать? Похоже, если не удалось создать так называемый Консультативный совет, то стремятся поднять статус происходящего в Минске, с неформальных консультаций до переговоров», – отметил экс-глава МИД.

Климкин считает, что санкции не имеют мгновенного действия, но они работают, а сейчас на фоне кризиса – они критические для России.

«Не стоит помогать России их смягчать – следует вместе с друзьями и партнерами требовать от России уйти из Донбасса по плану, за реализацией которого должны присматривать (именно так!) ЕС и США. А потом и о санкциях можно говорить», – резюмировал Климкин.

Напомним, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников был назначен заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Леонида Кучмы. В рабочие подгруппы ТКГ включены представители соответствующих украинских министерств и народные депутаты Украины.