Празднуем разруху: В «ДНР» отмечают и обсуждают «день республики»

В «ДНР» сегодня, 11 мая, уже шестой раз отмечают «день республики».

«Республика стала старше еще на один год. Мы научились воевать. Мы создали государство, обеспечив оборону рубежей и возможность строить мирную жизнь. У нас обеспечивается социальная защита граждан, и мы постоянно работаем над повышением социальных выплат», – отмечает в своем поздравлении «глава ДНР» Денис Пушилин.

Однако жители, обсуждая сегодняшнее событие в соцсетях, не разделяют радужных заявлений Пушилина. Они акцентируют на бедственном положении людей, отсутствии работы с достойной зарплатой, и вспоминают, каким мощным был регион до 2014 года.

«Мощнейший регион был. Очень жалко, что так все вышло...», – пишет Роман.

«День, когда второй по уровню жизни город Украины после столицы с современным стадионом и аэропортом добровольно надел ошейник бесправного раба путинского мира и погрузился в каменный век на долгие годы», – продолжают иные.

Андрей: «Хочу жить в республике, которую показывают по телевизору...»;

Алексей: «Срочно концерт!!! Ведь мы 6 лет живем без биндер! А также без нормальных зарплат, без футбола, без ЖД и авиасообщений, с кучей вооруженных бибизян, которым боимся что-то сказать, ибо посадят на бутылку. Слава днр, товарисчи!»;

Сергей: «С пустыми карманами не попразднуешь! Карманы пустые и у тех, кто работает. Полные тут только у воров. Задолженность в угольной промышленности достигла уровня 90-х. Да и зарплаты по $100 – не тот уровень, когда можно прогуливать лишние деньги, необходимое бы покупать»;

Марк: «Праздновать падение уровня жизни в разы, отток молодежи и специалистов, отсутствие условий для жизни, тысячи смертей – вот это да, годный праздник! Испанский стыд».

Люди акцентируют, что Великая Отечественная война и та длилась 5 лет, а на Донбассе – до сих пор обстрелы и смерти.

Тем не менее, много и сторонников «республики». Они поздравляют друг друга, посылая праздничные онлайн-открытки, уверяют, что 11 мая – «великий день». Но скучают по ликвидированному первому «главе ДНР» Александру Захарченко. «Родной Донбасс с праздником! Да очень не хватает Захарченко! Мы сильные, терпеливые, все у нас будет хорошо!», – уверена Лариса.

«Путь к России, путь домой, на который мы встали в 2014 году, оказался невероятно труден, но тем более отраден тот факт, что сегодня мы отчетливо видим сильное встречное движение. Россия становится ближе, а наши экономические и культурные связи крепнут и расширяются день ото дня», – говорится в обращении Пушилина.

Есть те, кто с ним согласен. «Донбасс скоро станет Россией, многие граждане Донбасса уже получили паспорта РФ и это только начало!», – надеется Сергей.

Однако иные подчеркивают, что «уже 6 лет уже Россией становимся, и никак не станем». «Как были дырявой республикой, так и останемся», – уверен Кирилл.

Сторонники пытаются найти положительные моменты жизни в «республике». Из аргументов лишь – низкие цены на «коммуналку» и то, что пенсионеры, у которых есть силы регулярно пересекать линию разграничения, имеют две пенсии – украинскую и «республиканскую». И что благодаря тому, что цены на недвижимость упали в 3-4 раза, некоторые смогли купить квартиры даже в Донецке.

К дискуссии подключаются и жители подконтрольной Украине территории Донецкой области, которые в 2014 году также ходили на «референдум» и верили в «светлое будущее». Сейчас, насмотревшись на жизнь в «республике», их «вера» угасла.

«Почти вся Донецкая область голосовала за ДНР в 2014-м году, а сейчас на украинской части области у людей аж мороз по коже, когда представляют, что ДНР бы и сюда добралась. Я живу в 60-ти км от Донецка, и вижу, как люди "хотят" ДНР. 11 мая 2014-го и тут поголовно все голосовали за ДНР и симпатизировали России. А после того, что Россия сотворила с Донецком, шарахаются от республики. Только пенсионеры, которые получают две пенсии, мало-мальски и живут в ДНР. А у внуков работы нет, и зарплаты никакие», – пишет Сергей Б.