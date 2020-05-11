От коронавируса излечились уже 54 украинских военных

В Вооруженных Силах Украины 54 человека преодолели коронавирусную инфекцию. Всего в армии – 41 заболевший. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 07:00 11 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 41 человек. Всего за время пандемии выздоровели 54 человека и 2 летальных случая», – говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 314 человек. Из них у 39 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие три дня.

«За прошедшие сутки новые случаи заболевания COVID-19 не зарегистрированы», – отметили в Командовании Медицинских сил.