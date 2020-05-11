Сына забрали в детдом: Бывший пленный «ЛНР» проходит лечение под Славянском (Видео)

В Славянской районной центральной больнице (г. Николаевка, Донецкая обл.) проходят лечение 12 бывших пленных «Л-ДНР», которые были освобождены в ходе обмена 16 апреля.

Первоначально мужчины находились 14 дней на обсервации в Святогорске. Затем тех, кому необходима медицинская помощь, перевели в больницу в Николаевке.

Так, здесь проходит обследование 57-летний Сергей Миронич, ранее проживавший в Луганске. После побоев и допросов в плену «ЛНР» у него упало зрение. «У меня левая сторона не работает. Глаз не видит – туман стоит», – поясняет он.

В 2017 году «военный суд ЛНР» приговорил Сергея к 20 годам лишения свободы. «Сказали, что я якобы предал родину, работал на иностранные разведки, хотел провести террористический акт в "ЛНР", хотел взорвать "главу республики" [Игоря] Плотницкого», – вспоминает мужчина.

В июле 2017 года «МГБ ЛНР» сообщало, что Сергей Миронич якобы должен был взорвать нефтебазу в Луганске. «В конце мая 2016 года Миронич С.В. при помощи тайника от представителей украинских спецслужб получил взрывчатое вещество для совершения диверсии… а именно, на одной из нефтебаз, расположенной в Луганске… 24 августа 2016 года Миронич С.В., выполняя полученное задание украинских спецслужб, прибыл к территории нефтебазы. Из принесенных с собой ранее полученных взрывчатых веществ, изготовил взрывное устройство и заложил его возле бетонного ограждения нефтебазы. После этого Миронич С.В. попытался скрыться с места совершения преступления, но был задержан», – говорилось в сообщении.

Супруга Сергея в 2014 году умерла от онкологического заболевания. Он сам воспитывал сына, которого в «ЛНР» после ареста мужчины забрали в детский дом.

«Я надеюсь на свое государство – Украину, что мне помогут. На данный момент у меня нет ничего – ни дома, ни прописки, средств для проживания. Вообще ничего нет», – говорит луганчанин.

Кроме Сергея в данной больнице проходят лечение еще 11 бывших пленных. «Общее состояние пациентов удовлетворительное. Они обследованы специалистами, которые были необходимы, исходя из их жалоб. В плане психологической реабилитации с ними работает Красный Крест», – говорит директор Славянской районной центральной больницы Светлана Копланок.

Как сообщалось ранее, в Славянской районной центральной больнице (г. Николаевка) проходят реабилитацию 12 бывших пленных. Кроме медицинской и психологической помощи они получают социальное и юридическое сопровождение. Напомним, обмен пленными между Украиной и «Л-ДНР» состоялся 16 апреля, тогда с неподконтрольной территории вернулись 20 человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс» и дополнительной информации