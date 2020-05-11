Рассадник коронавируса: Медик дал советы, как не заразиться в парикмахерской

С сегодняшнего дня, 11 мая, в Украине возобновляют работу парикмахерские и салоны красоты. Однако здесь существует высокий риск заразиться COVID-19. Об этом рассказал бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов в интервью «Обозреватель».

«Намного большая вероятность заразиться – если пойти в парикмахерскую. Там мастер достаточно долго контактирует с человеком, склоняется над ним, его голова рядом с головой клиента и так далее. Те повседневные маски, которые мы носим, практически не защищают нас от вируса. Они предназначены для того чтобы защитить окружающих от того, что человек выдыхает. Большая часть эти капель останется на маске внутри, хотя, говорят, вирус может летать в воздухе долго – от 30 минут до часа», – пояснил он.

Бережнов посоветовал при посещении парикмахерской надевать респиратор.

«Поскольку парикмахерские и салоны красоты не очень большие, вентиляция там не очень хорошая, то вероятность заражения там достаточно большая. Но надо надеяться на то, что сами мастера будут ответственно к этому относиться, и при малейших проявлениях заболевания не выходить на работу», – добавил врач.

По его словам, чтобы избежать заражения в салонах, следует:

в помещениях хотя бы раз в час проводить сквозное проветривание;

протирать все поверхности растворами, которые уничтожают вирус;

проводить кварцевание в ночное время.

«Кварцевание нельзя проводить, когда там находятся люди. Лучше всего включить его на ночь. Пускай работает до утра, тогда оно убьет, по крайней мере, то, на что попадут лучи. Если соблюдать все правила, риск можно свести к минимуму», – подытожил Бережнов.