Линия разграничения: Жители прифронтовых сел ремонтируют свои дороги вместе с военными (Видео)

Жители прифронтовых сел Богдановка и Николаевка (Волновахский район, Донецкая обл.) сами ремонтируют местные дороги, так как в сельских советах на это нет денег. В работах им помогают офицеры Гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

Чтобы была возможность передвигаться по селам, ямы на грунтовых дорогах засыпают щебнем. Его бесплатно предоставило местное рудоуправление. Это предприятие по производству щебня находится в прифронтовом пгт Новотроицкое, за годы войны оно не прекращало работу. «На нашем предприятии работает более 1100 сотрудников. Они не только из Новотроицка, но и из ближайших сел и поселков – Николаевска, Донское, Волноваха, Владимировка, Староигнатьевка, Дмитриевка», – рассказывает Сергей Харабуга, директор по персоналу Новотроицкого рудоуправления.

Богдановка находится на линии разграничения. Это третий участок разведения войск и вооружения. Сейчас в селе – лишь 8 местных жителей, мужчины помогают военным в ремонте дорог.

Идут работы и в Николаевке – сельскому совету передали 120 тонн щебня, так как собственных доходов в бюджете не хватает. «Основные поступления в сельский бюджет – это налог на землю. Но сейчас в связи с военными действиями наши земли временно не работают. Поэтому мы не получаем в бюджет существенную часть денег. И не можем финансировать работы по ремонту местных дорог», – комментирует заместитель председателя Николаевского сельского совета Ольга Нуд.

20-тонную машину с щебнем в Николаевке разгружают местные жители Игорь и Анатолий. «Мы с Анатолием решили помочь своему селу. Взяли лопаты – и делаем доброе дело», – говорит Игорь Мартыненко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»