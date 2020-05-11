Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19

В России число заболевших коронавирусом достигло 221 344 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано рекордное число заболевших за день – 11 656 новых случаев в 84 регионах. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, Россия опередила Италию и Великобританию и вышла на третье место по числу заболевших COVID-19 в мире. Сейчас второе место занимает Испания (224 390 случаев), на первом – Соединенные Штаты, где почти 1,4 млн инфицированных.

За прошлый день в РФ от коронавируса умерли 94 человека, общее число погибших от COVID-19 составило 2009 человек. За сутки выздоровели 5495 человек, количество выписанных пациентов возросло до 39 801 человека.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Москве (115 909) и Подмосковье (21 637).

В регионах, которые граничат с Донецкой и Луганской областями Украины, число заболевших пока не достигло сотни: Белгородская область – 91, Ростовская область – 88, Воронежская область – 51.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 11 мая зарегистрированы 15 648 случаев заболевания COVID-19 (3 288 – выздоровели, 408 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 100 случаев COVID-19 (22 человека выздоровели, 3 пациента скончались), в Луганской области – 42 случая (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлено 184 случая COVID-19 (27 человек выздоровели, 5 пациентов скончались). В «ЛНР» (на 8 мая) – 232 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).