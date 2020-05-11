Приехал за паспортом и остался: Парень из Луганска за время карантина передумал ехать в «ЛНР» (Видео)

19-летний Станислав Масендич из неподконтрольного украинской власти Луганска приехал в Лисичанск (Луганская обл.) оформить украинский паспорт. Но вернуться домой не успел – из-за карантина линию разграничения закрыли для пересечения. Пока парень месяц жил в Лисичанске, принял решение – остаться на подконтрольной территории.

В Лисичанск Станислав приехал в марте, украинский паспорт получил. На время оформления документа снял однокомнатную квартиру. Сначала думал вернуться обратно домой, обратился в штаб ООС для получения разрешения на пересечение КПВВ «Станица Луганская» в период карантина.

«Я сначала обратился в штаб Операции объединенных сил, объяснил им ситуацию. Что сначала приехал оформлять паспорт в феврале, потому приехал в марте, чтобы его получить. Но вернуться не смог, так как границы были закрыты из-за карантина. Из штаба ООС мне прислали ответ – дождитесь, пока закончится карантин», – рассказывает Масендич.

КПВВ «Станица Луганская» работает в ограниченном режиме с 16 марта. Сейчас пересечь линию разграничения могут только люди, которым необходима срочная операция или у кого умерли родственники. «В целом, пропуск через линию разграничения остановлен. Но по решению командующего ООС при наличии критических жизненных обстоятельств может быть принято решение по пропуску в обе стороны для отдельных категорий граждан», – поясняет пресс-секретарь Луганского погранотряда Неля Доценко.

Станислав Масендич за помощью обратился в городское Управление социальной защиты населения. Здесь ему посоветовали встать на учет как переселенец. Для получения справки ВПЛ парень написал заявление, как переселенцу ему положена ежемесячная адресная помощь, которую Станислав планирует тратить на аренду квартиры.

В городе он нашел временную работу – на желатиновом заводе.

Кроме того, в этом году решил поступать в Киевский университет культуры на факультет журналистики. «Я вижу свое будущее в Украине. Поэтому я попытался все-таки получить украинский паспорт, чтобы в будущем иметь доступ к образованию в Украине, закончить официально школу и поступить в университет», – отмечает парень.

Для абитуриентов с неподконтрольных территорий действует упрощенная система поступления в украинские вузы. Для этого они должны обратиться в образовательный центр «Донбасс – Украина». «Поступающий в украинские вузы из оккупированной территории может не иметь ни одного документа – ни паспорта, ни сертификата о Внешнем независимом тестировании, ни школьного аттестата. Если есть украинский паспорт – это очень хорошо», – пояснила начальник отдела профориентации студентов Татьяна Лукьянюк.

Как сообщалось ранее, с 22 марта на период карантина через линию разграничения пропускают людей только в самых крайних случаях. В частности, на КПВВ Донецкой области было 100 таких случаев. По состоянию на 6 мая на подконтрольной территории пропуск через линию разграничения ожидали около 200 человек. На данный момент карантин в Украине продлен до 22 мая, но, скорее всего, дата его окончания будет переноситься и дальше.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»