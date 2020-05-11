Идея РФ с паспортизацией Донбасса не сработает в постпандемичном мире, – экс-глава МИД

Выдачей паспортов на Донбассе Россия уничтожила логику Минских соглашений, и в процессе перезагрузки мира после пандемии ее идея с «донбасским анклавом» не будет реализована. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин в интервью правоведу Марку Фейгину.

Он отметил, что будущий мир будет более сложным, чем сейчас, более сложную роль будут играть даже не государства, а отдельные громады, сети, сообщества. «Поэтому говорить о том, что угроза будет идти только от государств, – это очень примитивизированное понимание. Ничего не будет линейного в будущей международной политике», – сказал Климкин.

В этом контексте он прокомментировал выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

«Что делает Россия сейчас? Она выдает паспорта "оптом и в розницу" на Донбассе. Причем и на Донбассе оккупированном, и на Донбассе нашем (в РФ приняли упрощенную систему для жителей всей территории Донецкой и Луганской областей, – ред). Потом она, конечно, хочет расширить и создать некий анклав, который или будет под ее контролем, или в составе Украины каким-то образом будет мешать нам идти дальше, как она считает. Но это тоже совершенно линейное мышление», – отметил экс-глава МИД.

Он заявил, что выдачей паспортов Россия «убила» Минские соглашения, и их логика уже не работает. «Вы же не можете реинтегрировать Донбасс, когда там условно миллион людей с российскими паспортами точно так же, как если бы их там не было. Это совершенно другая логика. Это меняет все», – подчеркнул Климкин.

По его словам, РФ считает, что выдача паспортов поможет потом создать некий элемент российского влияния, может быть, даже российской идентичности, «как об этом мечтают в Москве, и это будет держать Украину».

«Это тоже линейное мышление, но ничего так не будет. Все будет меняться в этих эволюционных вещах, очень и очень быстро. И даже говорить о том, что мы дальше или ближе сейчас к ЕС или к НАТО – абсолютно не имеет смысла. Сейчас в мире, по результатам последних саммитов, все немножко "подморозились", все ждут, все думают, какими будут результаты постпандемичного мира. Но линейного развития после перезагрузки мирового порядка больше не будет. Создание элементов влияния рикошетом может потом ударить и по самой России», – заключил Климкин.

Напомним, что в июле 2019 года указом президента России упрощено получение российского гражданства не только для «Л-ДНР», но и для жителей подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.

Ряд западных стран заявили, что не признают такие документы, и не ставят визы в российские паспорта, выданные на основе указов Путина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube