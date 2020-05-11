Линия разграничения будет закрыта до 22 мая, – Госпогранслужба

Учитывая решение правительства Украины продлить общегосударственный карантин до 22 мая, ограничения на пересечение линии разграничения будут продолжаться и далее – до отдельного распоряжения. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

В ведомстве напомнили, что ввод и отмена карантина на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения (КПВВ) осуществляется соответствующим приказом командующего Объединенных сил.

В период же действия ограничений пересечь линию разграничения можно только по отдельному решению командующего ООС при веских причинах гуманитарного характера или критических жизненных обстоятельствах. Начиная с 22 мая, было предоставлено 283 таких индивидуальных разрешения. «Основная часть – 236 положительных решений – были предоставлены для пересечения линии разграничения через КПВВ "Станица Луганская"», – говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что разрешение на пересечение линии разграничения должно быть принято по обе ее стороны. Но иногда люди, имеющие разрешение с украинской стороны, не могут попасть домой на неподконтрольную сторону из-за запретов со стороны «Л-ДНР».

«Более двух десятков человек, которых украинские пограничники с отдельными разрешениями пропустили, пророссийские боевики заворачивали в "серую зону". Сотрудники Госпогранслужбы оперативно обеспечивали возвращение таких граждан на контролируемую территорию», – рассказали в Госпогранслужбе.

Решение о закрытии КПВВ до 22 мая через Трехстороннюю контактную группу получили и в «Л-ДНР». «Команда по взаимодействию СММ ОБСЕ направила в наш адрес официальное уведомление от украинской стороны в СЦКК о продлении временных ограничений на пропуск граждан через контрольные пункты въезда-выезда. В соответствии с приказом командующего ООС от 09.05.2020 с целью противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 ограничения на пересечение линии соприкосновения продлены до 22 мая 2020 года», – говорится в сегодняшней информации представительства «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня на Донбассе (СЦКК).

Как сообщалось ранее, с 22 марта на период карантина через линию разграничения пропускают людей только в самых крайних случаях. В частности, на КПВВ Донецкой области было 100 таких случаев. По состоянию на 6 мая на подконтрольной территории пропуск через линию разграничения ожидали около 200 человек. На данный момент карантин в Украине продлен до 22 мая, но, скорее всего, дата его окончания будет переноситься и дальше.