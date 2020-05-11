Берег заминирован, масок на два дня: Как выживает прифронтовое село на Луганщине (Фото)

В селе Трехизбенка (Новоайдарский р-н Луганской обл.) на линии разграничения только с начала карантина недавно перестала действовать нелегальная переправа через реку в «ЛНР». Об этом сообщает мониторинговая группа организации «Восток SOS» в Facebook.

Правозащитники отмечают, что ранее в ходе мониторинговых миссий они фиксировали информацию о незаконном пересечении линии разграничения. Люди переправлялись на неподконтрольную украинским властям территорию на лодке через реку Северский Донец.

«По словам местных жителей, с начала карантина берег со стороны ОРДЛО заминировали шумовыми гранатами, от чего пострадала женщина. Мониторинговая миссия получила информацию о том, что сейчас всех, кто переплывает на неподконтрольную украинскому правительству территорию, отправляют на обсервацию в Новосветловку, из-за чего люди перестали перемещаться», – рассказали волонтеры организации.

Местные жители, которые в связи с карантином возвращаются в поселок с заработков, сообщают о своем приезде и отбывают обсервацию дома.

В то же время в Трехизбенке существует большая проблема с местным фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП). До начала военного конфликта он относился к Славяносербскому району, а потом был переведен в Новоайдарский район. Однако документы ФАПа до сих пор не обновлены, что создает много юридических проблем и препятствий в работе медиков.

«В частности, недавно ФАП был отключен от электроснабжения. Сейчас оформление новых документов находится на финальной стадии, но из-за карантина процесс остановился», – констатируют правозащитники.

По их словам, ФАП также не обеспечен средствами защиты медицинских работников. В наличии есть 50 масок, которых хватит на 2,5 дня работы. Медперсонал не обеспечен одноразовыми халатами, защитными костюмами, очками, бахилами и проч. При этом население Трехизбенки и окружающих поселков преимущественно пенсионного возраста, поэтому, несмотря на карантин, ФАП не может полностью перейти в режим телефонного консультирования и продолжает оказывать помощь пациентам.

Кроме того, из-за карантина жители Трехизбенки не могут продавать продукты собственного производства, поскольку рынки не работают, а предприниматели, приезжающие скупать товар, предлагают неоправданно низкую цену (в 10 раз ниже цены сбыта).

Но даже в условиях пандемии COVID-19 главной проблемой и угрозой для жителей Трехизбенки остается война. По их словам, обстрелы окраин поселка происходят постоянно, и бывают довольно интенсивными.