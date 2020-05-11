Рынки, транспорт, детсады: В «ЛНР» в большинстве городов смягчают карантин

В «ЛНР» приняли решение отменить на большей части территории некоторые ограничительные меры карантина. С 13 мая будет возобновлена работа общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает пресс-служба «правительства республики».

Так, при условии соблюдения мер безопасности с 13 мая возобновят работу:

все рынки, а также предприятия оптовой торговли продовольственными товарами;

магазины по продаже непродовольственных товаров, в том числе на рынках, в торговых центрах;

салоны красоты, парикмахерские, косметологические кабинеты (пока остаются закрытыми спа-салоны, массажные салоны, фитнесс-центры, солярии, бани, сауны);

все виды общественного транспорта (городской, пригородный);

дошкольные учреждения.

Также с вечера 12 мая снимается ранее введенный «закрытый режим» с городов Брянка и Стаханов (после переименования – Кадиевка). «В виду улучшения эпидемической ситуации в городах Брянка и Стаханов комиссией принято решение о снятии с 23.00 часов 12 мая 2020 года ранее введенных на этих территориях ограничений», – говорится в сообщении.

При этом остаются закрытыми на карантин со строгим режимом самоизоляции жителей даже после 13 мая города Свердловск (после переименования – Должанск), Перевальск, Алчевск, Первомайск.

В «ЛНР» заверяют, что с 8 мая у них сохраняется число заболевших COVID-19 на уровне 232 человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 мая в Украине коронавирусом заболели 15 648 человек (3 288 – выздоровели, 408 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 100 случаев COVID-19 (20 человек выздоровели, скончались 3 пациента), Луганской области – 42 случая (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлен 184 случая COVID-19 (27 человек выздоровели, 5 пациентов скончались). В «ЛНР» – 232 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).