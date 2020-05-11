За 3 дня – плюс 43: В «ЛНР» уже 275 заразившихся COVID-19

В «ЛНР» с начала пандемии зарегистрировали 275 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 11 мая, сообщил «главный государственный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко.

«На сегодняшний момент подтвержденных случаев 275», – сказал он.

Отметим, что «ЛНР» озвучивает информацию о ситуации с COVID-19 не каждый день. Крайний раз сообщалось о 232 заболевших – по состоянию на 8 мая. Таким образом, за 3 дня в «республике» коронавирусом заразились 43 человека.

При этом с 13 мая в «ЛНР» ослабляют карантинные меры: в большинстве городов в полном режиме начинает работать транспорт, открываются рынки, магазины, салоны красоты, детские сады и пр.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 мая в Украине коронавирусом заболели 15 648 человек (3 288 – выздоровели, 408 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 100 случаев COVID-19 (20 человек выздоровели, скончались 3 пациента), Луганской области – 42 случая (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлен 184 случая COVID-19 (27 человек выздоровели, 5 пациентов скончались).