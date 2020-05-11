В Луганской области работают 6 из 24 рынков

Из 24 существующих на Луганщине рынков свою работу возобновили всего 6. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы Украины в Луганской области.

Первым открылся рынок в Рубежном. «Они привели все к норме, к ветеринарно-санитарным правилам на рынках. Потом они выполнили и продолжают выполнять условия, которые указаны в постановлении главного санитарного врача Украины №14 от 27.04.2020 года. Там прописано, что мы контролируем как Госпродпотребслужба соблюдение этих требований», – рассказала Рита Холоденко, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы Украины в Луганской области.

Рита Холоденко / Фото: скриншот видео

По ее словам, дальше специалисты управления отработали по трем рынкам в Сватово. «Один мы не смогли открыть из-за низкого санитарного состояния, мы его закрыли, но на следующий день он открылся», – отметила чиновница.

Также открылись рынки в Кременной и Счастье. Другие рынки в Госпродпотребслужбу пока не обращались, хотя некоторые в Северодонецке и Лисичанске со сроками открытия уже определились.

«Орган самоуправления в соответствии с поручением Кабинета министров должен был организовать работу с субъектами хозяйствования, а именно – с рынками. И нас пригласить только в случае, когда они готовы. При открытии с утра мы приходим во внеплановом порядке и выполняем свои функции», – говорит Холоденко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телекомпании «СТВ»