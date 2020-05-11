RU
Все новости

В «ДНР» заявляют о ранении жителя Горловки

11.05.20 16:13
Ранение жителя Горловки / Скриншот видео из Телеграм
Ранение жителя Горловки / Скриншот видео из Телеграм

Сегодня, 11 мая, в результате обстрела в неподконтрольной украинском властям Горловке ранен 33-летний мужчина.

Как сообщает в соцсети «мэр» Горловки Иван Приходько, обстрел проходил в районе поселка шахты «Глубокая».

«Получил осколочное ранение мирный житель. Пострадавший – Кириченко Андрей Михайлович, 31.08.1986 г.р. Диагноз – осколочное ранение грудной клетки справа 1, 2 степени», – написал Приходько.

Позже он уточнил диагноз: «Диагноз: МВТ, поверхностные осколочные ранения правого плеча. Состояние средней тяжести. Это не первое ранение Андрея. Первое он получил летом 2019 года, но из дома не уехал».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк