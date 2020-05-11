В «ДНР» заявляют о ранении жителя Горловки

Сегодня, 11 мая, в результате обстрела в неподконтрольной украинском властям Горловке ранен 33-летний мужчина.

Как сообщает в соцсети «мэр» Горловки Иван Приходько, обстрел проходил в районе поселка шахты «Глубокая».

«Получил осколочное ранение мирный житель. Пострадавший – Кириченко Андрей Михайлович, 31.08.1986 г.р. Диагноз – осколочное ранение грудной клетки справа 1, 2 степени», – написал Приходько.

Позже он уточнил диагноз: «Диагноз: МВТ, поверхностные осколочные ранения правого плеча. Состояние средней тяжести. Это не первое ранение Андрея. Первое он получил летом 2019 года, но из дома не уехал».