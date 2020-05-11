В «ЛНР»: В пятиэтажке Алчевска взорвалась граната, погибла женщина

В неподконтрольном украинским властям Алчевске (Луганская обл.) вчера, 10 мая, взорвалась граната в 5-этажном жилом доме. В результате взрыва погибла женщина. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По словам очевидцев, около 22:00 прогремел взрыв по улице Волгоградской, 135, на 5-м этаже. Через 15-20 мин. после взрыва на место происшествия приехали пожарные, аварийная газовая служба, две машины скорой помощи и местная «полиция».

«В квартире 53 взорвалась граната (РГД) погибла женщина (молодая из Краснодона) выбило стекла в одной из комнат и всё. Несущие конструкции не пострадали и не повреждены. Я был в подъезде, когда вскрывали дверь», – пишет местный житель Михаил.

Очевидцы сообщают, что на месте инцидента был задержан мужчина.

Информации от местных «властей» о происшествии нет.

Жители Алчевска обсуждают событие в соцсетях: