Как урезать и насколько: В Украине до сих пор не решили, что делать с «зеленым» тарифом (Видео)

Ранее украинское правительство приглашало инвесторов вкладывать в «зеленую» энергетику и обещало понятные условия. Теперь Кабмин хочет снизить «зеленый» тариф, по которому государство обязалось покупать киловатты у владельцев солнечных и ветряных станций до 2030 года. Правда, уже 9 месяцев не могут определить – как урезать и насколько. Инвесторы – угрожают судами. Эксперты – оттоком денег из других отраслей. Послы 8-ми стран – потерей репутации Украины, передает телеканал «Украина».

Солнечная электростанция «Александровка-1» под Киевом производит чистые киловатты, солнечные панели установлены на 15 гектарах. В новацию вложили около 6 млн евро. И первый ток пошел почти 3 года назад.

Киловатты, которые производит станция, государство покупает по «зеленому» тарифу, размер которого прописан во всех сделках с инвесторами. Благодаря условиям владельцы СЭС рассчитывали до 2026 года выплатить кредиты и наконец, начать зарабатывать.

Но правительство решило пересмотреть «зеленый» тариф, которым привлекли строить экологические станции в Украине и который должен действовать еще 10 лет. Причем чиновники хотят снизить его задним числом.

Инвесторы пригрозили судами, в прежнем Минэнерго признали – план не сработает, придется договариваться. «Важно найти компромисс. В последнее время. Сейчас последний процесс медиации происходит», – говорил тогда Алексей Оржель, министр энергетики Украины (август 2019 г. – март 2020 г.).

За эти 9 месяцев переговоров перспектива «чистой энергии» для Украины становится все более призрачной. Потому что новых станций никто не собирается строить, банки не дают кредиты под украинскую «зеленую» энергетику. «Те проекты, которые на ранней стадии строительства – они заморожены. Думаю, что они уже не будут введены в эксплуатацию», – говорит Александр Козакевич, председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики

Для Украины – это потеря инвестиций, а значит, рабочих мест, развития регионов, и подрыв репутации страны на международной арене. «Мы пришли на призыв правительства Украины, которое не уставало приглашать инвесторов по всему миру. Страна нарушает взятые на себя обязательства, нарушает слово многих премьер-министров, и двух или трех президентов», – отмечает Сергей Евтушенко, управляющий партнер компании UDP Renewables.

Кроме того, это удар и по экологическим обязательствам страны, ведь солнце-ветер-вода – энергия чистая и безопасная.

В то же время 97 народных депутатов написали письмо премьеру – выбивают дешевой свет, но не для населения, а для предприятий. «Речь идет о предприятиях, в себестоимости продукции которых электроэнергия превышает 50%. Например, ферросплавные фабрики. Поэтому ряд депутатов, ряд лоббистов пытаются все время понизить цену на электроэнергию. Это пагубный путь», – считает политолог Кирилл Сазонов.

Депутаты для таких заводов требуют электроэнергию по 60 копеек, что на треть меньше, чем минимальная стоимость света для украинцев. Эксперты предупреждают: если такое решение будет принято, то сразу возрастет тариф для населения.

А на Херсонщине норвежская компания строит самую мощную ветряную станцию в Украине, которая сможет производить электроэнергию для 100 тысяч украинских семей. Инвесторы для этого взяли в кредит в международных банках 400 млн евро. «Строительство станции составляет год-два. До этого еще 3 года искали деньги в иностранных банках. И проект также долго разрабатывали. В общем, в Украине мы уже 9 лет», – рассказывает Магнус Йохансон, представитель компании NBT в Украине.

Первые киловатты от этой станции планируют получать уже летом. По какой цене их продавать, владельцы станции до сих пор не знают. «Если примем предложение правительства о 10% снижения тарифа, то ежегодно будем терять 8 миллионов евро. Умножим на 10 лет – столько еще должен действовать "зеленый" тариф в Украине – получаем почти 100 миллионов евро убытков», – поясняет Йохансон.

Почем покупать свет не знают и чиновники. Предлагают договариваться о снижении тарифа на добровольных началах. Инвесторы готовы подставить стране финансовое плечо, но если размер уменьшения тарифа будет приемлемым. В противном случае – готовят иски. «Если примут решение, которое будет разрушительным для нас, у нас не будет выбора – мы пойдем в суды», – продолжает Йохансон.

Эксперты подчеркивают, такие иски инвесторы выиграют. «Были, например, в Испании, когда государство гарантировало выплату "зеленого" тарифа и это было отражено в договорах. Эти компании пошли в суд, и они выиграли», – говорит энергетический эксперт Юрий Корольчук.

И если Украина выберет цивилизованные и законные правила игры, тогда «зеленой» энергетике быть. А если власть дожмут владельцы заводов, желающие иметь много дешевой энергии, инвестор останется один на один с их убытками. А Украина потеряет не только деньги, но и репутацию.