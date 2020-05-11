Первыми пойдут дети медиков: Ляшко рассказал, когда откроют детские сады

Решение о работе детских садов в Украине примут 22 мая. Возможно, сначала их откроют для детей медиков, и не во всех регионах. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «Lb.ua».

Он напомнил, что план выхода из карантина состоит из 5-ти этапов, начало которых зависит от того, как будет меняться эпидситуация. Украина сейчас находится на 1-м этапе – в течение 10-ти дней количество выявленных случаев коронавируса существенно не меняется, хотя и не падает (тогда начался бы 2-й этап).

По словам Ляшко, решение о работе детских садов должно быть принято 22 мая: «Или мы их открываем, или говорим, в какой этап они попадают».

Главный санврач добавил, что, возможно, детские сады заработают в некоторых регионах или только для отдельных категорий населения – в частности, для детей медработников, которые должны быть на работе и которым не с кем оставить детей.

Согласно первоначальному плану, детские сады должны были открыться вместе с другими учебными заведениями только на 4-м этапе. Исключение составляют выпускные классы в школах, которые откроют на 2-м этапе.

«Мы будем его [план] пересматривать, потому что мы ведем переговоры с бизнесом и пытаемся найти баланс. Также коммуницируем с Министерством образования в вопросе садов и школ. Будем наблюдать за эпидемической ситуацией и принимать решения», – подчеркнул Ляшко.

Напомним, с 11 мая Кабмин снял часть ограничительных мер. В частности, разрешены плановые операции и стоматологическая помощь, работа кафе и ресторанов навынос и обслуживание клиентов на летних площадках, работа салонов красоты и парикмахерских и другое. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что масочный режим может завершиться до конца лета при снижении новых случаев COVID-19, либо его продлят до конца года.