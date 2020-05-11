По версии болельщиков: «Донбасс Арена» вошла в топ-20 лучших стадионов мира

Домашняя арена донецкого «Шахтера» «Донбасс Арена» вошла в список 20 лучших стадионов мира. Авторитетное испанское спортивное издание Marca подвело итоги голосования, в котором участвовали 40 стадионов, пишет «Lb.ua».

«Донбасс Арена» заняла почетное 18-е место в итоговом рейтинге, набрав 9,2 тыс. голосов.

Стадиону не хватило всего 100 голосов, чтобы настичь миланский «Сан-Сиро». Вместе с тем, донецкий стадион на 500 голосов опередил домашнюю арену «Баварии» – «Альянс» в Мюнхене.

Первое место занял «Каирский международный стадион» в Египте вместимостью в 75 тыс. зрителей. За него проголосовали 124,5 тыс. болельщиков.

Второе место – за домашней ареной «Реала» – «Сантьяго Бернабеу» (54,4 тыс.), третий – «Ноу Камп» (32,1 тыс.), на котором выступает «Барселона».

Также в первой десятке стадион «Сан Мамес» в испанском Бильбао, «Монументаль Давид Арельяно» в чилийском Макуле, домашняя арена «Атлетико» – «Ванда Метрополитано» (Мадрид, Испания), «Ла Бомбонера» (Буэнос-Айрес, Аргентина), «Энфилд» (Ливерпуль, Великобритания), «Зигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия) и «Олимпийский стадион» (Радес, Тунис).

Напомним, что «Шахтер» был вынужден покинуть Донецк в 2014 году с началом военного конфликта на Донбассе, а стадион «горняков» некоторое время использовался только Гуманитарным штабом. В 2017 году гендиректор команды Сергей Палкин заявил, что вооруженные люди захватили «Донбасс Арену» и тренировочную базу «Шахтера».